Van'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
|14 Şubat 2019 09:51
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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