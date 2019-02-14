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Van'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
 14 Şubat 2019 09:51
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Van'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Anadolu Ajansı
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