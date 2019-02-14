21 yaşındaki Özlem kendini feda etti

Kütahya'da Özlem Göçer, kocası Tolga Göçer tarafından katledildi. Eşinin, "Seni, anne ve babanı öldüreceğim" diye tehdit edince kendini feda ettiği öğrenildi.

Olay geçen hafta Kütahya'da yaşandı. Özlem Göçer, eşi Tolga Göçer tarafından 25 bıçak darbesi ile öldürüldü. Koca, tutuklandı.

Göçer'in ailesini ziyaret eden Kütahya Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Op. Dr. Zeliha Aksaz, "Eğer Özlem evden çıkmasaydı, saldırgan anne-babasını da katledecekti. Özlem kendini feda etti. Cinayet sonrası şoka giren anne-baba bir hafta geçmesine rağmen halen şokta. Bir psikolog sağladık" diye konuştu.