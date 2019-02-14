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Savcının kızına cinsel saldırı davasında sanığın 9 yıl hapsi istendi

Cumhuriyet Savcısının üniversite öğrencisi kızına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi
 14 Şubat 2019 10:16
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Savcının kızına cinsel saldırı davasında sanığın 9 yıl hapsi istendi

Ataşehir'de Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt'un üniversite öğrencisi kızı E.B.B.(21)'nin arkadaşının ısrarı üzerine gittiği evde cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki sanık C.E.G.'nin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.E.G. cezaevinden getirilirken, mağdur E.B.B.'nin babası Ferhat Bozkurt ve annesi Berkay Bozkurt ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcıdan mütalaa

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, mağdur E.B.B.'nin arkadaşı Ş.Ş.'nin ısrarı üzerine sanık C.E.G.'nin Ataşehir'deki evine gittikleri, burada birlikte alkol aldıktan sonra Ş.Ş. ile Y.A.'nın balkona çıktıkları, mağdur ile odada yalnız kalan sanığın bundan istifadeyle mağdura yanaştığı, rahatsızlık duyan mağdurun eve gitmek istediğini söylediği, ardından C.E.G.'nin mağdurun kolundan tutup yatak odasına doğru sürüklediği, zorla cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı anlatıldı. Mağdurun kendisine direndiği, bir süre boğuştuktan sonra sanığı üzerinden ittirerek odadan lavaboya kaçtığı ve kapıyı kilitlediği belirtilirken, sanık C.E.G.'nin kapıyı açamaması üzerine camı kırdığı, sesleri duyan Ş.Ş. ile Y.A.'nın yanlarına gelmesiyle mağdurun lavabodan çıktığı, olayın ardından durumu annesine anlatan mağdurun şikayetçi olduğu kaydedildi.

9 yıla kadar hapsi istendi

Savcı, sanık C.E.G.'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 9 yıla hapisle cezalandırılmasını istedi. Mağdurun kendi rızasıyla gittiği sanığa ait evde cinsel saldırı eyleminin gerçekleştiği zaman dışında zorla alıkonulduğuna yönelik herhangi bir anlatımın olmadığı gerekçesiyle, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak için süre isteyerek, "Savunmayla ilgili taleplerimiz mahkemece reddedilmektedir. Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Suç vasfının değişme ihtimali vardır. Bu aşamada tahliyesine karar verilsin" dedi. Sanık C.E.G. de söz alarak tahliyesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya ilişkin beyanda bulunmaları için süre verdi. Sanık C.E.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Ağustos 2018 tarihinde müşteki E.B.B'nin arkadaşı Ş.Ş. ve arkadaşının kuzeni Y.A'nın daveti üzerine şüpheli C.E.G'nin Ataşehir'de bulunan evlerine gittiği, burada birlikte alkol aldıkları anlatıldı.

Şüpheli ve müştekinin yatak odasına geçtikleri kaydedilirken, şüpheli C.E.G'nin burada müştekiye rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde şüphelinin elinden kurtulduğu, sonra bağırarak odadan çıktığı,banyona geçip kapıyı kilitlediği, C.E.G'nin müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli C.E.G'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İhlas Haber Ajansı
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