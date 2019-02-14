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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şüpheli paket
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu
|14 Şubat 2019 10:26
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde yol kenarına şüpheli bir paket bırakıldı. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı sona erdi. Paketi inceleyen uzman ekipler, herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasıyla köprü trafiği normale döndü
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