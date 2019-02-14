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Gram altın 222 lira seviyelerinde

Gram altın 221,7 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.485 liradan işlem görüyor
 14 Şubat 2019 10:32
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Gram altın 222 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 221,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 221,6 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 221,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını 1.485 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kazancıyla 1.308,55 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda risk iştahının artmasının, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında yükselişe neden olduğunu belirterek, borsa ve dolar varlıklarda yaşanan yükselişlerin altın fiyatlarında sakin seyre neden olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçebileceğini ifade eden Memiş, "Brexit süreci, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomilerine dair endişelerin artması, Venezuela gerginliği ve ABD-Çin ticaret müzakereleri konularında belirsizlik devam ediyor. Bu konular hakkında gelebilecek olumsuz açıklamalar, yatırımcıların fiziki altın talebini artırabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.305-1.315 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içinde dolar kurundan destek bulan altının gram fiyatının 220 liranın altına sarmakta zorlandığını belirterek, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 224 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Bugün Avrupa'da büyüme, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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