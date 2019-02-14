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Hakkari'de PKK operasyonu: 396 av tüfeği ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 396 av tüfeği ele geçirildi
|14 Şubat 2019 10:50
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrası Goligri mevkisinde dün gerçekleştirilen arama tarama çalışmalarında 396 av tüfeği bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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