Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Pazarlama sorumlusu patronun odasında kendini başından vurdu
Bursa'da patronun odasına giren pazarlama sorumlusu, elindeki silahla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi
|14 Şubat 2019 10:54
|Yazdır
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi 24. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan M.S., elindeki silahla patronun odasına girdi. Odada silahı kafasına doğrultan M.S., tek el ateşle ağır yaralandı.
Silah sesini duyan mesai arkadaşları odaya girdiğinde M.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayı duyan eşi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren eşini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
15 Şubat 2019 15:47
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44