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Cape Town'daki Osmanlı torunlarına neden pasaport verilmiyor?

Cape Town Üniversitesinde görevli akademisyen Halim Gençoğlu, Türkiye'nin Güney Afrika'da, Osmanlı'nın son müderrisi Ebubekir Efendinin torunlarını kucaklayarak siyaset yürütmesi gerektiğine dikkat çekti.
 14 Şubat 2019 10:57
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Cape Town'daki Osmanlı torunlarına neden pasaport verilmiyor?

Türkiye geçtiğimiz günlerde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önemli kentlerinden olan Cape Town'da Soweto Camisi'nin restore etti. Ancak törene, Osmanlı'nın 150 yıl önceye bölgeye gönderdiği son alim olan Ebubekir Efendinin torunları davet edilmedi.

Cape Town Üniversitesinde görevli akademisyen Halim Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından da önemli bir ülke olduğunu, Osmanlı'nın 1850'li yıllarda buraya Erzurumlu Ebubekir efendiyi göndererek, buradaki Müslümanların sorunlarına ilgi gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin şuan Osmanlı ufkuna yaklaşamamasına sitem gösterdi.

İspanya'dan 500 yıl önce kovulan Yahudilere vatandaşlık veren bir kültür havzasının torunları olan Türkiye'nin, hala, 150 yıl önce Osmanlının Afrika'ya gönderdiği alimlerin torunlarına vatandaşlık vermediğine dikkat çeken Gençoğlu, "Güney Afrika'daki Osmanlı mezarları kaderlerine terk edildi. Osmanlı ailelerine pasaport verilmedi. Osmanlı konsolosunun mezarı FETÖ'nün elinde. Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin el yazması ilmihalini ne Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığıne de Diyanet İşleri Başanlığı basmaya gerek görmedi" dedi.

Ebubekir efendinin torunlarından Nimetullaf Efendi'nin hala Güney Afrika müslümanları üzerinde etkin konumda bulunduğuna belirten Gençoğlu, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti siyasetinde Ebubekir Efendi'nin torunlarını görmezden gelmesinin anlaşılamaz olduğuna dikkat çekiyor. Gençoğlu, Türkiye'nin Güney afrika'da FETÖ veya PKK'yı bölgede itibarı olan Hişam Efendiye anlattıralması gerektiğini belirtiyor.

Diriliş Ertuğrul Dizisinin Güney Afrika'nın resmi televizyon kanalında yayınlanıp çok ilgi gördüğünü belirten Gençoğlu, bunun son 1 yıldaki en büyük başarı olduğunu belirtiyor. Hişam Nimetullah Efendi Güney Afrika'da yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Ülkede adalet yoksa hepimiz bir Ertuğrul Gazi oluruz"

Memurlar.Net
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