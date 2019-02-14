Adıyaman'daki okulda cıva zehirlenmesi: 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı
|14 Şubat 2019 11:01
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Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.
AFAD ekipleri, çöpte buldukları cıva ile temas eden öğrencilerin Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki okulunda incelemelerde bulundu.
Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin sınıfında yaklaşık 30 gram cıva bulan ekipler, okulda temizlik çalışması başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 35 öğrencinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığını anımsattı.
Okulun bugün tatil edildiğini ifade eden Alagöz, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama öğrenci velilerinin içlerinin rahat etmesi açısından okulda ekiplerce dezenfekte çalışması yapılıyor." dedi.
Türkiye Petrolleri Ortaokulunda dün bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeye temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.
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