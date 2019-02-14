Konya'da terör operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı
|14 Şubat 2019 11:13
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Konya'da terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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