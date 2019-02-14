İstanbul trafiğine Galatasaray-Benfica maçı düzenlemesi
|14 Şubat 2019 11:20
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Benfica arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün 20.55'te, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Portekiz temsilcisi Benfica arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Bu kapsamda, saat 16.00'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak. Otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak sürücüler, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yolu araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye doğrudan ve TEM kuzeyden güney varyantına akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.
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