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Bakan Selçuk, eğitimde yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin önemini anlattı

Bakan Selçuk: "Eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, yerel yönetimlerle çok güçlü işbirliğine ihtiyacımız var
 14 Şubat 2019 11:42
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Bakan Selçuk, eğitimde yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin önemini anlattı

Milli Eğitim Bakanlığının anahtar kelimelerinden birinin yerel yönetimler olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programları kapsamında Elazığ'a geldi. İlk olarak bir otelde muhtarlar ve STK temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katılan Bakan Selçuk, eğitimin ve yerel seçimin önemine değindi.

Seçim döneminde olunduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın anahtar kelimelerinden biri de yerel yönetimlerdir. Tüm 3. sektör diyebileceğimiz kesim burada. Tüm toplumun nabzını tutan, kılcal damarlarını bilen herkes burada. Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak, muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü işbirliğine ihtiyacımız var. Toplumun tüm kesimlerinin eğitimi yükselmeden, bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez . O yüzden eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz varsa, eğitim konusunda hassasiyetle eğilmek zorundayız. Bakanlık olarak 2013 yılından beri yapılan birçok eğitimsel faaliyetler, üzerinde şuanda duruyoruz" dedi.

"Yapmak istediğimiz Türkiye'nin dünyada nerede olmak istediği programıdır"

AK Parti'nin iş başına geldiği dönemde beri çok büyük işler başarıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz, dijital alt yapımız olsun dediğimiz dönemlerden şimdiye geldik. Şuan gördüğüm şey, Türkiye eğitimiyle ilgili alt yapısı konusunda çok büyük mesafeler aldı. Bu mesafelerin alınmış olması bizim şuanda işimizi kolaylaştırıyor. 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda da yapmak istediğimiz program aslında Türkiye'nin geleceği programıdır. Türkiye'nin dünyada nerede olmak istediği programıdır. Bu programı biz yerel yönetimlerle çok ilişkili görüyoruz. Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesi ve çocuklarımızın dünya ile yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz ve beklentimiz varsa muhakkak süreçte yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemlidir. Gerçekten verdiğimiz öneminde altını ısrarla çizerek söylemeye çalışıyorum. Biz oy istemekle doğrudan doğruya ilgili değiliz. Biz gelecekten bahsetmekle, hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Biz eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir mesafe alma talebimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin de böyle bir beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak. Bu çıtanın neticesinde de ekonomisi büyüyecek, demokrasisi daha fazla gelişecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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