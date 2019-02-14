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Soylu: Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti
|14 Şubat 2019 11:53
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