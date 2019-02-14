Komşusunu tornavidayla öldüren sanık hakim karşısında

Konya'da komşusunu sokak ortasında tabanca ve tornavidayla yaralayıp ölümüne sebep olan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Muammer Durgut (63), öldürülen Mevlüt Akbaş'ın (37) eşi Çiğdem Akbaş, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Durgut, savunmasında, maktulle aralarında daha önceden husumet bulunduğunu ve kavga ettiklerini savundu.

Olay günü eşiyle pazara gittiğini belirten Durgut, "Biz pazarda alışveriş yaparken Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim bir markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.

Durgut, tartışma sırasında maktulün elini beline götürdüğünü, bu nedenle kendisine saldıracağını düşündüğünü iddia etti.

Pişman olduğunu ifade eden Durgut, "Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Ardından kendisine söz verilen maktulün eşi Çiğdem Akbaş ise sanığın komşuları olduğunu, eşi ile sanık arasında bir husumet bulunmadığını ileri sürdü.

Eşinin Durgut'la daha önceden kavga da etmediğini savunan Akbaş, "Sanık eşime kendi kendine mi düşman oldu bilmiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Tanık olarak dinlenen S.A. da maktulün bacanağı olduğunu, silah seslerini duyması üzerine evden çıktığını anlattı.

Kendisinin de sanıkla daha önceden kavga ettiğini söyleyen S.A. "Olaydan yaklaşık bir ay önce sanıkla kavga ettim. Vücudumun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandım. Bu konuya ilişkin ayrıca bir dava açıldı. Hala devam ediyor. Ayrıca Durgut'un, öldürülen Akbaş ile herhangi bir husumeti yoktu. Birlikte iş yapmışlardı." diye konuştu.

Konuşmalarından ardından mağdur tarafın avukatı, maktulün vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet yaralarının bulunduğunu belirterek, maktulün kaldırıldığı hastanenin epikriz raporunu hazırlayan doktorun da duruşmada dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta, 27 Ağustos 2018'de Muammer Durgut (63) ile komşusu Mevlüt Akbaş (37) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Önce Akbaş'a tabancayla ateş açan, yere yığılınca da tornavidayla saldıran Durgut, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Yaralanan Akbaş ise kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hafta sonra ölmüştü.