HDP'li vekil PKK ile tehdit etti
Bir önceki dönem HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, devleti açık açık tehdit etti. "PKK var, PKK bitmez" dedi.
|14 Şubat 2019 12:04
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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin vekilleri, paylaşımlarıyla provoke etmeye devam ediyor.
KÜSTAH SÖZLER
HDP'nin bir önceki dönem Van Milletvekili olan Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyen.." ifadelerine yer verdi.
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