Sağlık Bakanı'ndan ilaç zammı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her yıl tebliğ gereği şubat 15'e kadar güncellenmesi gereken ve 5 gün içinde uygulanması gereken bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu tebliğ gereği olan düzenlemede bir önceki yılın ortalama euro kuru üzerinden bir çarpanla güncelleme yapılıyordu. Yüzde 70'ti. Yeni dönemde sektör temsilcileri yerli ve global üreticlerle bir araya geldik. Bu süreçte en son dün bir araya geldik.

Bundan sonra çarpan yüzde 70 değil sonraki yıllar için yüzde 60 olarak uygulanmasına karar verdik. Yüzde 60 uygulanma sonrası karşımıza yüzde 26.4 gibi bir güncellemeden bahsediyoruz. Sektörle mutabık kalındı. Maliye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız bu süreçte çok yoğun katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tebliğ bugün yayınlandı. Bugün karşılığı olan yüzde 26.4 gibi bir karşılığı oldu. 19'undan sonra geçerli olacak.

Bu süreçte güncelleme sonrası bunu fırsata çevirmek isteyenler olmadı değil. Sistem üzerinden takipleri bu süreçte 900 denetim elemanıyla, benzer sorunlar yaşandığını biliyoruz, fırsata çevirme anlamında. yer yer stok eğilimlerini de gördük. Cezai uygulamalar yapılmış oldu. Bu süreçte bu denetim elemanlarımızı sahada tutup vatandaşımızın ilaca erişimini engelleyen hiçbir unsura izin vermeyeceğiz.

41 ilaçla ilgili tüketimi yoğun olan euro kurundan bağımsız olarak güncellemeyi yapmıştık. Bu sıkıntı ortadan kalkmıştı. Bu alanda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorun olduğunda bizimle iletişime geçmelerini istiyorum.

Biz şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bilkent Şehit Hastanesi'nde 8 branş hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 623 olacak.

Taşınan binaların eski binalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim ve sağlık amaçlı nasıl değerlendirebileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Bu yapıları da değerlendirmek istiyoruz."