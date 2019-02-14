1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği'nden istifa etti

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı
 14 Şubat 2019 12:25
Yazdır
CHP'li Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği'nden istifa etti

CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Katip Üyeliği görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Hürriyet, iki kez seçildiği TBMM Katip Üyeliği görevini layıkıyla yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

Anayasanın 94. maddesine göre, TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin herhangi bir yere adaylığıyla ilgili engel bulunmadığını aktaran Hürriyet, "Ancak TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin hiçbir şekilde partileri de dahil olmak üzere bir siyasi toplantıya katılması, bu adaylığı görevinden istifa etmediği sürece ne yazık ki tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş oluyor, bu hükme uymadığı takdirde. Bu bahsettiğimiz tarafsızlık maddesi ve istifa zorunluluğuyla ilgili madde, sadece başkan ve başkanvekillerini kapsıyor." diye konuştu.

Tarafsızlık ilkesiyle ilgili maddenin katip üyeler ve idari amirleri kapsamadığını belirten Hürriyet, normalde kendisinin adaylığı ilan edildikten sonra bu maddeye dayalı olarak istifa etme zorunluluğu bulunmadığını söyledi.

Adaylığı açıklandığı andan itibaren şahsi aracını kullanarak seçim çalışmaları yaptığını dile getiren Hürriyet, "Vatandaşımızın aklında ufacık bir şüphe kalmaması açısından, önümüzdeki günlerde de resmi olarak ayın 19'unda aday isimleri YSK'ye verilecek. Dolayısıyla ondan önce bu istifayı zorunlu gördüğümüz için TBMM Başkanlık Divanı Divan Katip Üyeliği'nden istifa ettiğimi buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 11 kişi adliyeye sevk edildi
15 Şubat 2019 15:42		 Şarkıcı Ferhat Tunç'un 20 yıla kadar hapsi isteniyor
15 Şubat 2019 13:25
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
15 Şubat 2019 13:11		 FETÖ'den aranan eski komiser yol uygulamasında yakalandı
15 Şubat 2019 12:03
Elazığ'da sosyal medyadan PKK propagandasına 12 gözaltı
15 Şubat 2019 11:55		 Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15 Şubat 2019 11:48
Yozgat'ta FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı
15 Şubat 2019 11:28		 Ankara'da FETÖ operasyonunda 4 kişiden 2'si tutuklandı
15 Şubat 2019 11:13
Aydın'da terör örgütü PKK operasyonu: 10 gözaltı
15 Şubat 2019 10:58		 FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma: 15 gözaltı
15 Şubat 2019 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye'de depremlerin sayısının artması 4
Sevmek 1
okullarda ece vahapoğlu ile çocuk yogası projesi 3
Biz de seni bekliyorduk. 2
Ozan arif 2
nostalji 2
sabim 1
modifiye 1
dillendirmek 2
balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz 5
SON İLANLAR
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam