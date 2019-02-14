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İlksan'dan araç kampanyası

İlksan'ın 60. araç kampanyası başladı
 14 Şubat 2019 12:25
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İlksan'dan araç kampanyası

İLKSAN 60. ARAÇ KAMPANYASI BAŞLIYOR.

İLKSAN 60. Araç Kampanyası, 14.02.2019 tarihinde saat 10:00 'da Citroen marka araçlarla başlayacak olup; 25.02.2019 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.

Kampanya kapsamında İLKSAN Üyelerine;

ü Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h marka araçta 19.810,00,

ü BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6 marka araçta 15.445,00 TL,

ü Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h marka araçta 15.305,00 TL,

İndirim sağlanmaktadır.

CİTROEN MARKA KAMPANYA ARAÇLARI

CITROEN 2018 MODEL ADET - RENK/ FİYAT TABLOSU

CITROEN 2018

ARAÇ TİPLERİ

VİTES VE YAKIT TİPİ

SATIŞ ADEDİ

ANAHTAR TESLİM

FİYAT (TL)

İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL ANAHTAR TESLİM FİYAT (TL)

ÜYE AVANTAJI (TL)

Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Plus Paket)

OTOMATİK DİZEL

2

124.055,00

108.750,00

15.305,00

Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Metalik Renk/Wild Gri-Metropolitan Kırmızı İç Ambiyans Döşeme)

OTOMATİK DİZEL

3

123.560,00

103.750,00

19.810,00

C4 SPACETOURER PICASSO SHINE 5K 1.6 BlueHdi 120HP (Cam Tavan)

OTOMATİK DİZEL

2

178.780,00

168.750,00

10.030,00

C-ELYSEE LIVE 1.6 BlueHdi 100HP BVM

MANUEL

DİZEL

5

93.565,00

81.750,00

11.815,00

C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82HP M/T

MANUEL
BENZİN

5

77.665,00

71.750,00

5.915,00

BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6

MANUEL

DİZEL

30

87.195,00

71.750,00

15.445,00

CITROEN 2018 MODEL RENK / ADET TABLOSU

CITROEN 2018 ARAÇ TİPLERİ

Beyaz

Çelik Gri

Aden Kırmızı

Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h Plus Paket

2

--

--

Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Metalik Renk/Wild Gri-Metropolitan Kırmızı İç Ambiyans Döşeme)

--

--

3

C4 SPACETOURER PICASSO SHINE 5K 1.6 BlueHdi 120HP Cam Tavan (Metalik Renk)

--

2

--

C-ELYSEE LIVE 1.6 BlueHdi 100HP BVM

5

--

--

C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82HP M/T

5

--

--

BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6

30

--

--
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