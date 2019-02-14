İlksan'dan araç kampanyası
|14 Şubat 2019 12:25
|Yazdır
İLKSAN 60. ARAÇ KAMPANYASI BAŞLIYOR.
İLKSAN 60. Araç Kampanyası, 14.02.2019 tarihinde saat 10:00 'da Citroen marka araçlarla başlayacak olup; 25.02.2019 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.
Kampanya kapsamında İLKSAN Üyelerine;
ü Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h marka araçta 19.810,00,
ü BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6 marka araçta 15.445,00 TL,
ü Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h marka araçta 15.305,00 TL,
İndirim sağlanmaktadır.
CİTROEN MARKA KAMPANYA ARAÇLARI
|
CITROEN 2018 MODEL ADET - RENK/ FİYAT TABLOSU
|
CITROEN 2018
ARAÇ TİPLERİ
|
VİTES VE YAKIT TİPİ
|
SATIŞ ADEDİ
|
ANAHTAR TESLİM
FİYAT (TL)
|
İLKSAN ÜYELERİNE ÖZEL ANAHTAR TESLİM FİYAT (TL)
|
ÜYE AVANTAJI (TL)
|
Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Plus Paket)
|
OTOMATİK DİZEL
|
2
|
124.055,00
|
108.750,00
|
15.305,00
|
Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Metalik Renk/Wild Gri-Metropolitan Kırmızı İç Ambiyans Döşeme)
|
OTOMATİK DİZEL
|
3
|
123.560,00
|
103.750,00
|
19.810,00
|
C4 SPACETOURER PICASSO SHINE 5K 1.6 BlueHdi 120HP (Cam Tavan)
|
OTOMATİK DİZEL
|
2
|
178.780,00
|
168.750,00
|
10.030,00
|
C-ELYSEE LIVE 1.6 BlueHdi 100HP BVM
|
MANUEL
DİZEL
|
5
|
93.565,00
|
81.750,00
|
11.815,00
|
C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82HP M/T
|
MANUEL
|
5
|
77.665,00
|
71.750,00
|
5.915,00
|
BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6
|
MANUEL
DİZEL
|
30
|
87.195,00
|
71.750,00
|
15.445,00
|
CITROEN 2018 MODEL RENK / ADET TABLOSU
|
CITROEN 2018 ARAÇ TİPLERİ
|
Beyaz
|
Çelik Gri
|
Aden Kırmızı
|
Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h Plus Paket
|
2
|
--
|
--
|
Yeni C4 CACTUS FEEL 1.6 BlueHdi 100 h (Metalik Renk/Wild Gri-Metropolitan Kırmızı İç Ambiyans Döşeme)
|
--
|
--
|
3
|
C4 SPACETOURER PICASSO SHINE 5K 1.6 BlueHdi 120HP Cam Tavan (Metalik Renk)
|
--
|
2
|
--
|
C-ELYSEE LIVE 1.6 BlueHdi 100HP BVM
|
5
|
--
|
--
|
C-ELYSEE LIVE 1.2 PureTech 82HP M/T
|
5
|
--
|
--
|
BERLINGO COMBİ SX 1.6 BlueHdi 100HP ?6
|
30
|
--
|
--
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İlksan üyeliğinden ayrılan aidatlarını nasıl alır?
10 Ocak 2019 19:30
|İLKSAN, sandık üyeliğinden çıkmak isteyenlere bu cevabı gönderiyor
31 Ocak 2018 23:55
|İlksan, zorunlu üyelik için tüm illere yazı yazdı
26 Ocak 2018 19:45
|İlksan, yine üyelikten çıkarmıyor
09 Ocak 2018 22:02
|İlksan'ın yeni yönetim kurulu belli oldu
18 Mayıs 2017 17:09
|İlksan ana statüsünün 15 maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklikleri yorumluyoruz.
02 Mart 2017 09:37
|TES, İlksan delege sonuçlarını açıkladı
14 Nisan 2016 08:56
|İlksan seçimlerini Türk Eğitim Sen kazandı
10 Nisan 2016 09:50
|Kayyumunu Bekleyen İLKSAN!
21 Mart 2016 11:43
|MEB'den İlksan yazısı
05 Şubat 2016 00:07