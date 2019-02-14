Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489,00 lira oldu
|14 Şubat 2019 12:45
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|221,60
|221,80
|222,80
|223,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.460,00
|1.481,00
|1.468,00
|1.489,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|202,00
|206,00
|203,00
|207,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.427,00
|1.447,00
|1.435,00
|1.455,00
|Yarım Ziynet
|714,00
|724,00
|717,00
|727,00
|Çeyrek Ziynet
|357,00
|362,00
|359,00
|364,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
15 Şubat 2019 15:47
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44