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Erdoğan: PYD temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor. Erdoğan, görüşme öncesinde "YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz" açıklaması yaptı
 14 Şubat 2019 13:58
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Erdoğan: PYD temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: "YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.

Güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görşümeye devam ediyoruz. Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. İdlib'de Rusya'dan beklentimiz varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor."

PUTİN: SURİYE'DEKİ HEDEFLERE UZLAŞIYLA ULAŞABİLİRİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz" diye konuştu.

RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'den önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Sanatoryum Rus'taki görüşme 1 saat sürdü.
Anadolu Ajansı
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