Erdoğan: PYD temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz
|14 Şubat 2019 13:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.
Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: "YPG/PYD Fırat'ın doğusu temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.
Güvenli bölge konusunun ayrıntılarını ABD ile görşümeye devam ediyoruz. Rusya ile eşgüdüm halinde hareket etmeyi arzu ediyoruz. İdlib'de Rusya'dan beklentimiz varmış olduğumuz anlayışa devam edilmesi. Anayasa komitesine dair tıkanıklığın artık aşılması gerekiyor."
PUTİN: SURİYE'DEKİ HEDEFLERE UZLAŞIYLA ULAŞABİLİRİZ
Rusya Devlet Başkanı Putin de "Türkiye ile birlikte Suriye'de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim. Suriye'deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz" diye konuştu.
RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'den önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Sanatoryum Rus'taki görüşme 1 saat sürdü.
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