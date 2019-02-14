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Üniversitelilere kariyer planlama imkanı

Lisans mezunu sayısının giderek arttığı ve kamuda çalışmaya yoğun rağbetin gösterildiği Türkiye'de Atatürk Üniversitesince öğrencilerinin işsiz kalmamaları ve kariyer yapmaları için çalışma yapılıyor
 14 Şubat 2019 13:14
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Üniversitelilere kariyer planlama imkanı

Atatürk Üniversitesince, lisans mezunu sayısının her geçen gün arttığı ve kamuda çalışmaya yoğun rağbetin gösterildiği Türkiye'de öğrencilerinin mezuniyet sonrası işsiz kalmamaları ve kariyer yapmaları için çalışma yürütülüyor.

Atatürk Üniversitesi, kampüs içinde öğrencilerin geleceğine yön verecek Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini hayata geçirdi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla kurulan merkez, ilk olarak üniversite öğrencileri için mezun olduktan sonra hangi sektörde çalışmak istedikleri yönünde anket çalışması yaptı.

Öğrencilerin yüzde 70'i kamuda çalışmak istiyor

Öğrencilerin yüzde 70'inin kamuda çalışmak istediği sonucuna varılan ankette, merkez yöneticileri bu durumun işsizlikten kaynaklı muhtemel sıkıntılar oluşturabileceğini düşünerek, öğrencilerin özel sektörle buluşturulmasını planladı.

Bu kapsamda ülke düzeyinde faaliyet yürüten özel sektör temsilcilerini kampüse davet ederek öğrencilerle buluşturan merkez, özel sektörün iş imkanlarını ve beklentilerini öğrencilerinin ilk ağızdan öğrenmesini sağladı.

Özel sektörün personel ihtiyacını yabancı dil bilen ve uygulamalı eğitim tecrübesi olan kişilerden sağladığına ilişkin tespitlerden yola çıkan merkez yöneticileri, okuldaki yabancı öğrenciler tarafından dil eğitimi verilen öğrencilerin iş tecrübesi kazanmaları için de uygulamalı eğitim almalarına olanak tanıyor.

"Öğrencinin özel sektör farkındalığını arttırmamız gerekiyor"

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ensar Ağırman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin 2018 yılında kurulduğunu söyledi.

Merkezin temel amacının özel sektörle üniversite öğrencilerini bir araya getirmek olduğunu ifade eden Ağırman, şunları belirtti:

"Öğrencinin özel sektör farkındalığını arttırırken de özel sektörün de üniversitemizin insan kaynağı potansiyelinin farkındalığını arttırmayı amaçlıyoruz. Merkezi açtığımızda öğrencilerimizin sesine kulak vermeyi amaçlayarak üniversitedeki fakülteleri dolaştık ve onlarla bir araya geldik. Öğrencilere geniş kapsamlı bir anket formu hazırlayıp doldurmalarını istedik. Bu araştırmada çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Üniversite öğrencilerimizin yüzde 70'e yakını 'Ben yarın üniversiteyi bitirdiğim zaman kamuda çalışacağım.' diyor ama kamunun istihdam potansiyeli maalesef bu kadar yüksek değil. Yani bu merkezin önemi burada öne çıkıyor. Öğrencinin üniversite okurken özel sektör farkındalığını arttırmamız gerekiyor."

"Yabancı dil öğrenmeleri için 'Speaking Kafe' oluşturduk"

Ağırman, bir öğrencinin birinci sınıfta okurken özel sektörün beklentilerini düşünerek İngilizce öğrenip staj planları yapması ve üniversitede kendisini iyi yetiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Öğrencilerin kendilerinden birçok isteklerinin olduğuna değinen Ağırman, "Bazı öğrenciler bize 'İngilizceyi gramer değil de konuşma ortamlarında öğrenmek istiyoruz.' dediler ve biz de onlar için 'Speaking Kafe' ortamı oluşturduk. İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden arkadaşlarımıza konuşma ortamı oluşturuyoruz. Haftada ikişer gün, her dilde süreklilik arzeden bir faaliyetimiz bu. Öğrencilerimizi yabancı arkadaşlarla bir araya getiriyoruz ve yabancı öğrencilerimiz ana dillerinde sohbet, muhabbet ediyorlar. Bu çok ciddi anlamda bir gelişim gösterdi." diye konuştu.

Merkez olarak üniversite mezunlarıyla da faaliyetler yaptıklarını anlatan Ağırman, sektörün önde gelen üst düzey yöneticilerini de üniversitelerinde ağırladıklarını aktardı.

"Çalışmalarımız diğer üniversitelere öncülük edecek"

Türkiye'de kariyer merkezi programlarının yeni oturmaya başladığına işaret eden Ağırman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu yıl akademik açılış törenlerinde ifade ettiği unsurlardan biri de kariyer merkezleri konusuydu. Yaptığımız faaliyetler noktasında da diğer üniversitelerdeki kariyer merkezlerine öncülük edecek çalışmalar yapıyoruz. Özel sektördeki firmalarla doğrudan üniversite kampüsünde uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Farklı firmalarla çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz ve onlara eğitim veriyoruz. Aldıkları eğitimleri uygulayacakları alanlar da oluşturuyoruz."

Ağırman, öğrencilere bire bir kariyer danışmanlık hizmeti vereceklerini de ifade ederek, "Profesyonel danışmanlar ve koçlar tarafından öğrencilerimizin kariyerlerini şekillendirecek bir hizmet satın alıyoruz. Bu şirket Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine hizmet veren bir şirket ki öğrencilerimize randevularla bire bir danışmanlık hizmeti verecekler. Öğrenci arkadaşlarımız randevu esasıyla şirket temsilcileriyle görüşmeler sağlayacaklar ve neyi arzu ediyorsalar bu kapsamda kendi kariyerlerine yön verecekler." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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