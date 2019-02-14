1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YYÜ'ye tıbbi cihaz alımında usulsüzlük tespit edilmedi

Van'da eski YYÜ rektörleri ve bazı kurum çalışanları hakkında, tıbbi cihaz alımı ihalesinde usulsüzlük yaptıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla yapılan yargılama sonucu verilen beraat ve düşme kararının gerekçesi tamamlandı
 14 Şubat 2019 13:22
Yazdır
YYÜ'ye tıbbi cihaz alımında usulsüzlük tespit edilmedi

Van'da tıbbi cihaz alımı ihalesinde usulsüzlük yaptıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) eski rektörleri Yücel Aşkın ve Hasan Ceylan ile bazı kurum çalışanları hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, dönemin özel yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine mektup yoluyla tıbbi cihaz alımında usulsüzlük yapıldığına dair ihbarlar üzerine doğrudan soruşturma yürütülerek iddianame hazırlandığı belirtildi.

Kararda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "ihale konusu edimin ifasına fesat karıştırmak", "kişisel verileri hukuka aykırı toplamak", "görevi kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından haklarında dava açılan sanıkların, mahkemedeki savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi.

"Dosyada örgüt kurulmasına ilişkin kanıt bulunmamaktadır"

Yücel Aşkın, Hasan Ceylan, Fırat Cengiz ve Ayşe Yüksel hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", diğer sanıklar hakkında da "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından dava açıldığı anımsatılan kararda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddelerinde bir örgütün varlığından söz edebilmek için suç işlemek amacıyla hiyerarşik ilişki içinde, devamlı olarak amaç suçları işlemeye elverişli araç ve gereçlerle bir araya gelmeleri gerektiği vurgulandı.

TCK'nin 220. maddesinde belirtilen örgüt kurmak ve yönetmek suçu açısından, örgütün yönetim kadrosunun varlığı, yapının suç örgütü boyutuna ne zaman ulaştığı, alt kadronun emir ve talimatlarla hareket ediyor olmasının tespit edilmesi gerektiğine yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Masumiyet karinesinin bir uzantısı olan 'şüpheden sanık yararlanır ilkesi' ceza yargılaması hukukunun evrensel nitelikteki önemli ilkelerinden biridir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen, kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Sanıkların, devletin güvenliği ile anayasal düzene karşı suçlardan herhangi birini işleme hususunda anlaştıklarına ilişkin delil bulunmamaktadır. Suç örgütüne üye olma veya üye olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işleme suçlarının oluşabilmesi için öncelikle suç işlemek amacıyla bir örgütün varlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinde bu şekilde kurulmuş bir örgütün mevcudiyetine ilişkin somut kanıtların bulunmaması nedeniyle haklarında beraat kararı verilmiştir."

Kararda, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçundan cezalandırılmaları talep edilen sanıkların, dosyadaki tüm delillerin değerlendirilmesi sonucu, atılı suçları işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettikleri anlatıldı.

Aşkın'ın yanı sıra 4 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "resmi belgeyi yok etmek" suçlarından hapis cezası istendiğinin belirtildiği kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanıkların, ihale kararı veya sözleşmede belirtilen maldan başka bir malı ya da belirtilen miktardan eksik ürünü teslim almak, sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine karşı süresinde ifa edilmiş gibi kabul ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatlerine karar verilmiştir."

2 bin 130 yıl hapsi istenmişti

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 2004'te başlatılan soruşturma kapsamında YYÜ eski rektörleri Prof. Dr. Yücel Aşkın ve Prof. Dr. Hasan Ceylan ile YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Işık Tepe, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Cengiz, YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Salih Yurtkuran, YYÜ Yazı İşleri Şube Müdürü Şükran Yurtkuran, Yazı İşleri Bilgi İşletmeni Bülent Şahin, Özel Güvenlik Şube Müdürü Saffet Kara ile İspanyol Expansion firması Türkiye Temsilcisi Mehmet Ümit Ayral hakkında dava açılmıştı. Davada Aşkın hakkında 2 bin 130 yıl hapis cezası talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenin kanser tedavisindeki yargı zaferi
15 Şubat 2019 11:29		 Ekosisteme zarar veren otel için hapis cezası
13 Şubat 2019 15:52
İmzacı akademisyene şehit taziyesine katılma yükümlülüğü
12 Şubat 2019 17:30		 Baldızını öldürdüğü iddia edilen enişteye müebbet hapis
11 Şubat 2019 17:28
'Seri katil' Hamdi Kayapınar'ın cezası belli oldu
11 Şubat 2019 13:15		 Bodrum'daki iş adamı cinayetinde sanıklardan 4'üne hapis cezası
08 Şubat 2019 20:22
Amcası ve 2 kuzeninin öldüğü kazada, sürücüye 8 yıl 10 ay hapis
08 Şubat 2019 19:03		 Tartıştığı sürücüyü bıçaklayan değnekçiye 5.5 yıl hapis
05 Şubat 2019 16:11
Döner bıçağıyla yaralama ve hırsızlığa 31 yıl hapis
01 Şubat 2019 20:49		 Diyanet'ten kazanılan tazminat 'devlet malı' engeline takıldı
31 Ocak 2019 09:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rektal palpasyon 2
ulaşgkc 2
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
ayna grubunu kör sanmak 4
Biz de seni bekliyorduk. 2
imtihan 2
diyet yapana kurulacak cümle 5
çiçek 3
dillendirmek 2
ateist 6
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam