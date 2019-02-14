Uyuşturucunun ekimi engellendi sıra toprak altındakilerde

Diyarbakır'da son 3 yılda düzenlenen narkoterör operasyonlarında, 240 ton 943 kilogram esrar ile 84 milyon 449 bin 877 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK için, uygun iklim koşulları ve kamu arazilerine ekim gibi çeşitli nedenlerle Türkiye'deki Hint kenevirinin yüzde 90'ının yetiştirildiği belirtilen Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve civarındaki bölge önemli.

Yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde ettiği kenevir ekimini yöredeki örgüt yandaşlarına yaptıran ve uyuşturucunun satışından pay alan örgüt, uyuşturucunun Avrupa ülkelerine pazarlanmasında da etkin rol oynuyor.

PKK'nın, yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği terör örgütü için son derece önemli bu finans kaynağının kurutulması için güvenlik güçlerince operasyonlar aralıksız yürütülüyor.

Şehir merkezlerinin PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından kırsalda yoğunlaştırılan operasyonlar sayesinde terör örgütünün sığınma ve barınma alanları ortaya çıkarılırken, eş zamanlı gerçekleştirilen narkoterör operasyonlarında ise terör örgütünün finans kaynaklarına büyük darbe vuruldu.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu özellikle Lice, Hani, Kulp, Hazro, Kocaköy kırsalında uyuşturucu ekim ve depolama alanlarına yönelik başarılı operasyonlar düzenlenirken, aynı zamanda uyuşturucu sevk edilen güzergahlarda da önlemler yoğunlaştırılarak, uyuşturucunun il dışına çıkarılmadan ele geçirilmesi sağlanıyor.

Toprak altında da ele geçiriliyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen başarılı çalışmalarla 240 ton 943 kilogram esrar ile 84 milyon 449 bin 877 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırsalda uyuşturucu ekemeyen terör örgütü yandaşları, daha önceki yıllarda ekimden elde ettikleri esrarı, operasyonlarda ele geçirilmemesi için bidonlar içerisinde toprak altında saklıyor.

Güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmalarla toprak altına gizlenen esrar, kapsamlı yürütülen operasyonlarda ele geçirilerek imha ediliyor.

Dağlık bölgede olduğu için araçla ulaşılamayan alanlarda ele geçirilen uyuşturucular, helikopterle İl Jandarma Komutanlığına taşınıyor.

Güvenlik güçlerinin hız kesmeden süren operasyonlarında önceki gün de Lice ilçesi kırsalında 10 ayrı noktada toprağa gömülü 30 bidon ve arazide gizlenen 52 çuval ve poşette 5 ton 209 kilogram esrarın ele geçirilmesiyle terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat ve operasyonel açıdan özellikle son zamanlarda polis ve jandarmada teknik donanımın çok ilerlediğini söyledi.

"Terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelede insansız hava araçlarının ve muharebe telsiz sistemlerinin kullanılması, terör örgütünün adım adım izlenmesi, sürekli takipte olunması Diyarbakır'daki o son büyük operasyonda olduğu gibi polis ve jandarmanın büyük bir başarısıdır." diyen Caşın, polis ve jandarmadaki eğitimli köpeklerin çok iyi koku almasının da uyuşturucu ile mücadelede etkili olduğunu belirtti.

İHA ve SİHA'lar etkili

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer de son yıllarda teknolojik gelişmeler ile İHA ve SİHA'larla terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

Son birkaç yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarının son 50 yılda bulunan uyuşturucu miktarından fazla olduğuna işaret eden Güçlüer, güvenlik güçlerinin etkili ve başarılı operasyonlarıyla bunun sağlandığını vurguladı.

Güçlüer, terör örgütüne yönelik Diyarbakır kırsalında yapılan operasyonlarla yurt içindeki finans kaynaklarının sekteye uğradığını ifade ederek, devletin kararlı mücadelesi ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulduğunu aktardı.

Terör uzmanı Abdullah Ağar da özellikle taarruz ruhu konsepti çerçevesinde terörün finans kaynaklarına karşı yapılan baskınların terörle mücadele çok önemli bir yeri ve değerinin olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın Hani, Lice, Kulp, Kocaköy bölgesinde güvenlik güçlerinin ekim, hasat, imal ve nakliye dönemlerini çok iyi bilerek operasyonlar icra ettiklerini bildiren Ağar, bu operasyonlarla çok etkili sonuçlar alındığını, bunun terörün finansının engellenmesi noktasında hayati değer taşıdığını dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'daki insanları zehirlediğini, kendi terörünü finanse etmek adına insanlık suçu işlediğini anlatan Ağar, bu anlamda uyuşturucu ile mücadelenin çok değerli olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu ticaretinde korkunç rakamların söz konusu olduğuna dikkati çeken Ağar, şunları kaydetti:

"Bu korkunç rakamlar PKK, PKK'nın sözde lider kadrosu, baronları ve kendilerini himaye eden istihbarat servisleriyle bir fonlama olarak kullanılıyor. Uyuşturucu ile mücadelede terörün varlığını devam ettirmesiyle ilgili halkalar kırılıyor. Bu anlamda çok önemli. Terörün varlığının devam ettirilmesi için oluşturulmuş bir menfaat zinciri var. Siz orayı vurduğunuz zaman, o halkaları paramparça ediyorsunuz. Güvenlik güçlerimiz, mücadelelerinde büyük bir fedakarlık gösteriyor. Böyle tonlarca uyuşturucuyu bulmak kolay değil."