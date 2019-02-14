Doğum günü, evlilik teklifi ve nikahı, 14 Şubat'a sığdırdılar
|14 Şubat 2019 13:31
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 14 Şubat Sevgililer Günü Toplu Nikah Töreni'ni Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdi.
Törende 4'ü Suriyeli, 46 çift ''Evet'' diyerek hayatlarını birleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tek tek nikahlarını kıydığı çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Mahçiçek ayrıca, çiftlere evlilik ve aileyle ilgili kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
''GECE 12'DEN SONRA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM''
Evlenen çiftlerden Mehmet Akif Mencütekin (28) ve Neslihan Gedik'in (20) tüm özel günlerini 14 Şubat'a sığdırdığı belirtildi.
Mencütekin, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Gedik ve ailesiyle konuşup onay aldıktan sonra, 14 Şubat'ın ilk saatlerinde evlilik teklifi yaptığını söyledi. ''Evet'' yanıtı alınca da sabah erkenden toplu nikah töreni için kaydını yaptırdığını belirten Mehmet Akif Mencütekin, "14 Şubat aynı zamanda eşimin doğum günü. Doğum günü, Sevgililer Günü, nikah günü, evlilik teklifi günü hepsi aynı gün. Gece 12'den sonra evlilik teklifini yaptım.
Sevgililer Günü, nikah günü ve doğum günü hepsi bir arada. Mutluyum, huzurluyum, bambaşka bir şey bu" diye konuştu.
Neslihan Gedik ise evlilik teklifini beklemediğini ve her şeyin çok ani gerçekleştiğini belirterek, "Ters köşe yapıldım, beklemiyordum. Güzel oldu. Tek güne sığdırdık ama çok özel bir gün oldu 14 Şubat bizim için" dedi.
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