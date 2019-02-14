Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkımına başlandı
|14 Şubat 2019 13:33
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Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkımına başlandı.
Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" ifadesini kullandı.
Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlanmıştı.
İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekmişti.
Bakanlık dün inşaatın durdurulmasına karar vermişti.
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