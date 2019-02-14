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Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkımına başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacalarının bulunduğu bölgede Göreme beldesinde yapılan inşaat hakkında yıkım kararı alındığını ve yıkıma başlandığını duyurdu
 14 Şubat 2019 13:33
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Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkımına başlandı

Peribacaları yanındaki otel inşaatının yıkımına başlandı.

Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı "Bakanlığımızın, peri bacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır" ifadesini kullandı.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlanmıştı.

İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekmişti.

Bakanlık dün inşaatın durdurulmasına karar vermişti.
DHA
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