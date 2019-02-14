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Güler yüz ve tatlı sözle 69 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Samsun'da yaşayan Yunus ve Nadire Aygün çifti, güler yüz-tatlı sözle geçirdikleri 69 yıllık evlilikleriyle genç çiftlere örnek oluyor
 14 Şubat 2019 13:42
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Güler yüz ve tatlı sözle 69 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 87 yaşındaki Yunus ile 86 yaşındaki Nadire Aygün çifti, 69 yıllık evliliklerini ilk günkü gibi sevgi ve saygıyla sürdürüyor.

Aynı mahallede arkadaş olarak büyüyen, 1950'de dünyaevine girerek üç evlat yetiştiren Aygün çifti, çocuklarının ayrı bir hayat kurup evden ayrılmalarının ardından ilk günlerindeki gibi baş başa kaldı.

Çocukluk ve gençliklerinin ardından aynı yastığa baş koyarak ömürlerini paylaşan Aygün çiftinin 69 yıllık evlilikleri, sevgi, hoşgörü ve sabırla geçti.

Kırsal Kocakavak Mahallesi'ndeki evlerinin kapısını AA muhabirine açan çift, aile saadetinin sırrına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Yunus Aygün, gönül kırmamanın öneminin bilincinde yetiştiklerini, bu düşünceyle hayatlarını geçirdiklerini söyledi.

Evlilik hayatlarının dışında sosyal yaşamda da böyle davrandıklarına işaret eden Aygün, evlenip kısa sürede ayrılan çiftleri gördüklerinde üzüldüklerini dile getirdi.

Eşlerin birbirlerine öfkelenseler de kötü söz söylememesi gerektiğini vurgulayan Aygün, "En sevgili ne vardır? Çocuk, aile... Ama bunu görmüyorlar besbelli." ifadesini kullandı.

Yunus Aygün, her zaman eşine destek olduğunu, zorlandığı konularda ona yardım ettiğini anlatarak, "Bu yaşta yine birbirimize hürmet ediyoruz. Elinden tutar, gezdiririm. Oturduğu yere malzemesini getiriyorum, o da yemek yapıyor. Yardımlaşarak yaşayıp gidiyoruz." dedi.

"Her şey sabra, ahlaka, insanlığa bağlı"

Eşine "hanım" diye hitap ettiğini belirten Aygün, şöyle devam etti:

"Her şey sabra, ahlaka, insanlığa bağlı. Karı koca arasına şeytan bile girememiş. Arada bir sorun olursa o zaman biri işitmeyecek, görmeyecek, gönül alacak. Biz böyle biliyoruz, böyle yetiştik. Ben gençlere tavsiye ediyorum, hakaret etmesinler. Çoluk çocuklarına eziyet, zahmet etmesinler. Huzursuzluk yapmasınlar. Her şey tatlıya bağlıdır, güler yüze-tatlı söze."

Zaman zaman eşinin gönlünü aldığını, kendisine çiçek götürdüğünü belirten Aygün, evlerinin önündeki bahçede eşinin sevdiği renkli çiçekleri yetiştirdiğini anlattı.

Nadire Aygün ise ömürlerinin çalışarak geçtiğini, eşiyle mutlu bir hayat sürdüğünü dile getirerek, "Çocukları yetiştirdik, evlendirdik. Eşimle çok iyi anlaşıyoruz. Öyle birbirimize kötülük yapmadık. Huzursuzluk da yapamayız. Birbirimize yardım ediyoruz. Ben içeride yaparsam o da dışarıda ne gerekirse yapardı. Yardımlaşarak yaşayıp gidiyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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