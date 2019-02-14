Ambarlı Limanı'nda 79 kilogram kokain ele geçirildi
|14 Şubat 2019 13:48
|Yazdır
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Ekvador'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirilmeye çalışılacağı istihbaratına ulaşıldı.
Şüpheli görülen bir gemiye ait bilgiler, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. Ambarlı Limanı'na yanaşan gemi ve yükleri; dedektör köpekler, x-ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla arandı.
Aramada 6 konteynerden birinin ön tarafında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Fiziki incelemeye tabi tutulan konteynerdeki muz yüklü kolilerin arasına gizlenmiş 70 paket içinde 78 kilo 830 gram kokain ele geçirildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda kokaine el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
15 Şubat 2019 15:47
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44