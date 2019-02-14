Mardin'de eşeğe işkence: Yüzlerce kiloluk eşya taşıttılar

Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde'de bir kişi, yanında gezdirdiği eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıtması vatandaşların tepkisini çekti.

İlçede esnaflık yapan Melek Akarmut, eşeğe işkence edilmesine sessiz kalmadı. Şahsa tepki gösterip peşinden koşan Akarmut, tüm bu anları cep telefonuna kaydetti.

'Vicdanım sızladı'

Akarmut, eşeğin yürümekte bile güçlük çektiğini gördüğünü ve vicdanının sızladığını söyledi. Akarmut, "Hayvanı gördüm üzerinde iki çekyat vardı ve zor yürüyordu. Arkalarından nasıl koştum bilmiyorum, görüntüledim.

Hayvan az ileri gittiğinde düştü ve eşyalar kırıldı. Her yere şikayette bulundum. Gereken işlemleri yapacaklar. Bağırmaktan sesim kısıldı.

Valimizin son model bir barınak ve hayvan hastanesi yapması gurur verici. 600 hayvana hizmet veriliyor.

Bir hayvana bu eziyeti yapan Mardinli olamaz. Bu görüntüler hiç hoş değil. Yaralı bir hayvan gördüğümde barınağı ararım ve hemen müdahale ederler. Evimden her gün hayvanlar için mamalar getiririm.

Hayvanların bize zararı yok ama bizim hayvanlara zararımız var. Mardin'de birçok insan hayvanlara destek oluyor, ilk kez bu manzara ile karşılaştım ve çok üzüldüm" dedi.

Akarmut, eşeğe işkence yapan zanlıyı gerekli kurumlara şikayet ettiğini ve yakalanması için çalışmalara başlandığını belirterek, bu tarz hareketlerde bulunanların cezalarını çekmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.