Mardin'de eşeğe işkence: Yüzlerce kiloluk eşya taşıttılar
|14 Şubat 2019 14:01
|Yazdır
Mardin'in tarihi ve turistik bölgelerinden olan Birinci Cadde'de bir kişi, yanında gezdirdiği eşeğe yüzlerce kiloluk ev eşyaları taşıtması vatandaşların tepkisini çekti.
İlçede esnaflık yapan Melek Akarmut, eşeğe işkence edilmesine sessiz kalmadı. Şahsa tepki gösterip peşinden koşan Akarmut, tüm bu anları cep telefonuna kaydetti.
'Vicdanım sızladı'
Akarmut, eşeğin yürümekte bile güçlük çektiğini gördüğünü ve vicdanının sızladığını söyledi. Akarmut, "Hayvanı gördüm üzerinde iki çekyat vardı ve zor yürüyordu. Arkalarından nasıl koştum bilmiyorum, görüntüledim.
Hayvan az ileri gittiğinde düştü ve eşyalar kırıldı. Her yere şikayette bulundum. Gereken işlemleri yapacaklar. Bağırmaktan sesim kısıldı.
Valimizin son model bir barınak ve hayvan hastanesi yapması gurur verici. 600 hayvana hizmet veriliyor.
Bir hayvana bu eziyeti yapan Mardinli olamaz. Bu görüntüler hiç hoş değil. Yaralı bir hayvan gördüğümde barınağı ararım ve hemen müdahale ederler. Evimden her gün hayvanlar için mamalar getiririm.
Hayvanların bize zararı yok ama bizim hayvanlara zararımız var. Mardin'de birçok insan hayvanlara destek oluyor, ilk kez bu manzara ile karşılaştım ve çok üzüldüm" dedi.
Akarmut, eşeğe işkence yapan zanlıyı gerekli kurumlara şikayet ettiğini ve yakalanması için çalışmalara başlandığını belirterek, bu tarz hareketlerde bulunanların cezalarını çekmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44
|Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11