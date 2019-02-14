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Tanzim satışlar tam gaz sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için hayata geçirilen tanzim satış uygulaması devam ediyor
 14 Şubat 2019 14:13
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Tanzim satışlar tam gaz sürüyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) aracılığıyla Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya bölgelerinden alınan tarım ürünlerinin tanzim noktalarında satışı sürerken, satışların başlamasının ardından domates, patates, soğan, salatalık, patlıcan, patates, biber ve ıspanak gibi ürünlerin market fiyatları yüzde 50'nin üzerinde geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatını vermiş, bunun üzerine başta büyükşehirlerde olmak üzere, üreticiden tüketiciye doğrudan gıda ürünü temini için oluşturulan tanzim satışı noktaları kurulmuştu.

İlk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30 noktada satışı başlatılan ürünler için Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya olmak üzere 5 bölgeden alım yapıldı.

Üretici de memnun tüketici de

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, aracıları devre dışı bırakarak, belediyelerin tanzim mağazalarında satılacak ürünleri çiftçilerden doğrudan temin etmesi temeline dayanan uygulamaya çiftçiler de destek verdi.

Ürününü hale götürmesi durumunda komisyon kesintisiyle karşılaşan çiftçiler, Tarım Kredi'ye verdiği üründe böyle bir durumla karşılaşmıyor. Ürünün parası da 15-20 gün içerisinde çiftçiye ödeniyor.

Tanzim satış uygulaması üretici tarafında olduğu kadar tüketici tarafında da olumlu karşılandı.

Bazı ürünlerin market fiyatlarında yüzde 50'nin üzerinde gerileme görülürken, 10 liranın üzerine çıkan domatesin kilogram fiyatı marketlerde 3 liraya, salatalık 8 liradan 4 liraya, biber 11 liradan 6 liraya, patlıcan 10 liradan 4,5 liraya, soğan 4 liradan 2 liraya, patates 4,5 liradan 2 liraya düştü. Uygulamaya bazı marketler de destek verirken, bu yerlerde patates ve soğan 2 liradan satılmaya başlandı.

Tanzim satış için 2,5 aylık bir uygulama süresi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünlerin de piyasaya girmesi, bunun etkisiyle de fiyatların makul seviyelere gelmesi bekleniyor.

Ürün yelpazesi genişletilebilir

Öte yandan sebze ve meyvelerin tanzim fiyatlarıyla satışı, PTT'nin internet adresinden de gerçekleştiriliyor. Tanzim satış noktalarındaki ürünlere www.epttavm.com adresi kullanılarak, PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Bu arada tanzim satış noktalarından temin edilen domates, salatalık, patlıcan, patates, soğan, biber ve ıspanak gibi ürünlere ek olarak meyve, bakliyat ürünleri ve temizlik malzemelerinin de satışı yapılacak.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin kalite açısından pazar ürünlerinden farklı olmadığını hatta bazı ürünlerin daha yüksek kalitede olduğunu belirtmiş, kaliteden ödün vermeden, fiyatları düşürmeyi amaçladıklarını söylemişti.

Anadolu Ajansı
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