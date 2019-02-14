HDP'li milletvekiline 'terör propagandası' suçundan 1 yıl 6 ay hapis
|14 Şubat 2019 14:20
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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Milletvekili Önlü'ye 4 Eylül 2015 günü Tunceli merkez Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı ve bombalı saldırı sonucu öldürülen teröristleri sahiplendiği, teröristlerin ambulansa konulmasında aktif rol oynadığı ve terörist Baran Çetinkaya'nın cenazesine katılarak yakasına PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağında kullanılan yıldız amblemini ve ölen teröristin resmini takarak terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dava açıldı.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Milletvekili Alican Önlü'nün avukatı Enver Erdal Şimşek katıldı.
Mahkeme, "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla görülen davada Milletvekili Önlü'ye, TCK'nın 61. maddesi uyarıca suçun işleniş şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın güttüğü amaç, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın sosyal konumu ve kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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