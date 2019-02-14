Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Liseli Burak'ın ölümünde 'mavi balina' iddiası
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, lise öğrencisi Burak K. (16), kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Muharrem K., oğlunun sürekli 'mavi balina' oyununu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini öne sürdü
|14 Şubat 2019 14:31
|Yazdır
Bağcılar'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan- Muharrem K. çiftinin oğulları Burak, sabah saatlerinde, kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi.
Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'mavi balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.
Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44
|Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11