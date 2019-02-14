4 şehidin olduğu kazada Alay Komutanı görevden alındı

İstanbul Çekmeköy'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasına ilişkin soruşturmada alay komutanı görevden alındı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir" denildi.

Yapılan incelemelerin ardından sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir" ifadeleri kullandıldı.

Bugün bazı medya organlarında helikopter kazasında "sabotaj" ihtimali olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.