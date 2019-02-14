1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli genç 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Aort damarındaki baloncuğun yırtılması sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan üniversite öğrencisi Arslan Billor, 7 saatlik operasyonun ardından alındığı yoğun bakım servisinde hayata döndü
 14 Şubat 2019 14:36
Yazdır
Üniversiteli genç 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 saatlik operasyonla aort damarındaki baloncuk onarılan üniversite öğrencisi, yoğun bakım servisinde verdiği 10 günlük yaşam mücadelesini kazandı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Arslan Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle Artvin Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde, kalbin aort kök kısmından sağ kulakçığına doğru gelişen baloncuğun yırtıldığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilen Billor, Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım servisine kaldırılan 21 yaşındaki Billor, 10 gün bilinci kapalı yaşam mücadelesi verdi. Sağlığına kavuşan genç, kalp damar cerrahisi servisine alındı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sedat Ozan Karakişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın 15 yaşındayken başka bir merkezde, ayrıntılarını bilmediği bir kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi.

Operasyona hazırlık aşamasında kalbi duran Billor'un 40 dakika kalp masajı yapılarak acilen ameliyata alındığını anlatan Karakişi, şöyle devam etti:

"Daha önceden kalp ameliyatı geçirmiş hastanın dokuları yapışık olduğu için açma işlemi dikkatli şekilde zamana karşı yarışılarak yapıldı. Yeniden kalbi duran hasta, kalp akciğer makinesine bağlandı. Yaklaşık 7 saat süren ameliyat sonrası aort kökündeki balonlaşmış kısım onarıldı. Ameliyat sonrası kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde 10 gün bilinci kapalı olarak takip edildi. Sonrasında uyanan hastamız klinik durumu uygun olduğunda kalp damar cerrahisi servisine alındı."

Karakişi, hastanın sağlığının gayet iyi olduğunu ifade ederek, yakında taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

Arslan Billor ise yurtta kalırken aniden rahatsızlandığını belirterek, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaşadıklarımı bana anlattıklarında ben de şaşırdım. Mucize eseri yaşıyormuşum. Allah'a şükür, şu an gayet iyiyim. Daha da iyi olacağım. Sağ olsunlar buradaki doktorlar ve hemşireler bana çok iyi baktı. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Billor'un babası Kurban Billor da oğlunu önce Allah'a, sonra doktorlara emanet ettiğini dile getirerek, "Yiyecek ekmeği, içecek suyu varmış ki şu an yaşıyor. Biz umudumuzu kaybetmiştik. Oğlum sağlıklı bir şekilde yanımda. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25		 İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49		 KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38		 Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18		 TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58		 Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
15 Şubat 2019 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuyruk 2
sobanın yanındaki tuğla 2
karı koca kavgası 8
azer bülbül 1
nostalji 2
eski konulara ulaşamamak 1
Ozan arif 2
evde kalmaktan korkmayan erkek 3
halka tatlı 2
ipek böceği 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam