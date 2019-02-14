Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Şubat ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını paylaştı. 2019 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık enflasyon beklentileri

Buna göre, 2019 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 0,76 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,03 ve yüzde 0,96 oldu. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,47 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,91 iken, bu anket döneminde yüzde 15,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,10 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 21,2 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 20,4 olasılıkla ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 27,4'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 17,7'sinin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 22,6'sının beklentilerinin ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,3 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 12,3 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 12,6 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 19,8 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 17,0'sinin beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 13,6'sının beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,74 iken, bu anket döneminde yüzde 23,87 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.2019 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,34, 21,16, 20,57, 19,42, 17,93 ve 14,61 olarak gerçekleşti.Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,80 iken, bu anket döneminde yüzde 15,81'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,05 ve yüzde 14,85 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 23,42, 21,53, 18,84 ve 15,11 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,18 TL iken, bu anket döneminde 5,99 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,30 TL ve 6,17 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 23,6 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,4 iken, bu anket döneminde yüzde 1,2 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin Şubat ayı beklenti anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15,91'den yüzde 15,47'ye, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,45'ten yüzde 15,91'e indi.