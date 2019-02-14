Dayı- yeğen, komşu kadınının boğazını kesip bileziklerini çaldı
|14 Şubat 2019 14:46
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Toroslar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 2 kişi, hırsızlık amacıyla 2 çocuk sahibi Nilüfer ve Mustafa Kaya çiftine ait eve girdi. Şüpheliler, evde yalnız olan Nilüfer Kaya'dan bileziklerini istedi.
Nilüfer Kaya hırsızlara direnince arbede çıktı. Şüpheliler, Kaya'nın boğazını kesip, evdeki 5 bileziği alarak kaçtı.
Bir süre sonra okuldan gelen kadının 12 yaşındaki E.K., annesini kanlar içinde görünce üst katta oturan akrabalarına haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nilüfer Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nilüfer Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Olayın ardından çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Kaya ailesinin komşuları Kerem G. ve dayısı Hüseyin K. olduğunu saptadı.
Şüpheliler, bilezikleri bozdurdukları Tarsus ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ALTINLARI BOZDURDUM, ALEM YAPTIM
Emniyetteki sorgularında, suçlarını itiraf eden Hüseyin K. ile Kerem G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını 'Pişmanım' diye karşılık veren Hüseyin K, "Altınları bozdurdum, alem yaptım" dedi.
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