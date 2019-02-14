1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çerçioğlu'nun afişleri için ağaçların kesildiği iddiası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, arsasındaki ağaçların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bir binaya asılan afişlerinin görülmesini engellediği için kesildiğini öne sürdü
 14 Şubat 2019 14:54
Yazdır
Çerçioğlu'nun afişleri için ağaçların kesildiği iddiası

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir vatandaş, arsasındaki ağaçların Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yerel seçim için kullanılan afişlerinin görülmesini engellediği için kesildiğini iddia etti.

Arsa sahibi Nasır Erdemci, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki arsasının hemen yanındaki binanın dış cephesine bir süre önce Çerçioğlu'nun seçim afişlerinin asıldığını söyledi.

Buradaki arsasında meyve ağaçlarının olduğunu belirten Erdemci, şunları kaydetti:

"Belediye görevlilerinin afişin daha iyi görülmesi için bahçemdeki bazı ağaçları kestiğini haber alınca hemen bölgeye geldim. 'Neden ağaçları kestiniz?' diye sorduğumda bana 'Şikayet et' dediler. Görevlilerden biri de bana 'Tapunu getir' diyor. Yazık günah değil mi? Bu ağacı 15-20 senedir suluyorum, büyütüyorum, yazın ortasında tankerle su getiriyorum. Ağaçlar büyük olduğu için uzaktan bakıldığında bu afiş görülmez. Onun için hemen gelip alelacele ağaçları kestiler. Hakkımı sonuna kadar arayacağım."

Aydın Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise belediye ekiplerince bölgede ne ağaç budaması ne de ağaç kesiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Mehmet Ali Cintosun
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25		 İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49		 KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38		 Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18		 TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58		 Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
15 Şubat 2019 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Göbeklitepe 5
eski konulara ulaşamamak 1
sevgililer gününe yokmuş gibi davranmak 7
Biz de seni bekliyorduk. 2
yemeğin salçalısı kadının kalçalısı 2
Ozan arif 2
karı koca kavgası 8
evde kalmaktan korkmayan erkek 3
balkonsuz ev göbeksiz erkek olmaz 5
sevgililer gününü yalnız geçirmek 6
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam