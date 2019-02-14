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Bakan Selçuk: Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bunun neticesinde ekonomisi büyüyecek, demokrasisi çok daha fazla gelişecek." dedi
 14 Şubat 2019 14:57
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Bakan Selçuk: Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen toplantıda, iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, eğitim konusunda değerlendirme ve istişarelerde bulunmak üzere kente geldiklerini belirterek, eğitim sisteminin daha iyi ve nitelikli bir yere ulaşması için tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

"Bu dönemin ayrı bir hususiyeti var. Bir seçim dönemindeyiz aynı zamanda ve Milli Eğitim Bakanlığının anahtar kelimelerinden biri de 'yerel yönetimler" ifadesini kullanan Selçuk, şunları dile getirdi:

"Eğitim dediğimiz şey temelde yerel yönetimlerle kalkınan bir husus. Eğer biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde bir şey yapmak istiyorsak muhakkak surette yerel yönetimlerle çok güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu şey, 'Toplumun bütün kesimlerinin eğitimi yükselmeden bizim ekonomimiz ve demokrasimiz yükselmez.' O sebeple eğitim konusunda eğer hepimiz bir mutabakata sahipsek, çocuklarımızın geleceği konusunda bir kaygımız, umudumuz ve tasavvurumuz varsa, eğitim konusuna hassasiyetle eğilmek zorundayız."

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2013 yılından bu yana yapılan birçok eğitimsel faaliyet üzerinde de durduklarına işaret ederek, AK Parti'nin iş başına geldiği dönemden bu yana bu konuda büyük işler başarıldığını aktardı.

"Keşke şu kadar dersliğimiz, öğretmenimiz, dijital alt yapımız olsa" denilen dönemlerden bugüne gelindiğine dikkati çeken Selçuk, "Şu anda fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şey şu, Türkiye eğitimle ilgili alt yapı ve nicel konularda çok büyük mesafeler aldı. Bu mesafelerin alınmış olması bizim işlevimizi kolaylaştırıyor." diye konuştu.

2023 eğitim vizyonu doğrultusunda yapmak istedikleri programın aslında Türkiye'nin geleceği programı olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun Türkiye'nin nerede bulunmak istediğine ilişkin bir program olduğunu dile getirdi.

Selçuk, programı yerel yönetimlerle ilişkili gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Eğer Türk eğitim sisteminin yükselmesi, çocuklarımızın dünyayla yarışır hale gelmesi konusunda bir endişemiz ve bir beklentimiz varsa muhakkak surette yerel yönetimlerle eğitimi bağlamamız gerekiyor. O sebeple bu seçim çok önemli. Biz oy istemekle doğrudan doğruya ilgili değiliz. Biz gelecekten bahsetmekle, hizmet anlamında yapılacak işlerle ilgiliyiz. Eğer çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir talebimiz, beklentimiz varsa onunla ilgiliyiz. Eğer sizin böyle bir beklentiniz varsa bu konuda desteğinize talibiz. Bu destek olduğunda emin olun Türkiye eğitimle ilgili çıta atlayacak ve bunun neticesinde ekonomi büyüyecek, demokrasisi çok daha fazla gelişecek."

İsmail Şen
Anadolu Ajansı
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