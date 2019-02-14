Kartal'da çöken binayla ilgili 2 kişi hakkında tutuklama talebi
|14 Şubat 2019 15:01
|Yazdır
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran ve proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki 4 kişiden ikisi savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eildi.
21 KİŞİ ÖLDÜ
İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü Yeşilyurt Apartmanı çökmüş, binadaki 35 kişiden 21'i hayatını kaybetmişti. 14 kişi ise enkazdan yaralı çıkarılmıştı.
Binanın çökme sebebi olarak bodrum kattaki eski marangoz atölyesinin kolonlarının kesilmesi ve inşaat yapımında deniz kumu kullanılması gösteriliyor.Kartal'da çöken binayla ilgili 3 kişi adliyeye getirildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bingöl'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
15 Şubat 2019 15:47
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44