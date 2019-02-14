Restorasyonu yapılan müzenin duvarı çöktü: 1 ölü, 5 yaralı
Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı
|14 Şubat 2019 15:07
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Adana Müze Kompleksi'nin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina duvarı çöktü.
İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "İşçilerden biri hayatını kaybetti. Yaralanan 5 işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok" ifadesini kullandı.
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