'CHP'li adayların PKK ve FETÖ bağlantısı yok'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP belediye başkan adaylarının FETÖ ve PKK ile bağlantısı bulunduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını; 82 milyona hizmet etmek, 55 milyonun oyunu almak istediklerini belirterek, "Kimseyi etnisitesine, mezhebine, inancına, partisine göre de şeytanlaştırmıyoruz." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, demokrasi ve ekonomiyi gerileteceğini söylediklerini anımsatan Özel, tek adama yetki veren bu tür sistemlerde siyasetçiler büyük evlerde ve saraylarda otururken halkın fakirleştiğini, demokrasilerde ise liderlerin evleri küçülürken halkın zenginleştiğini söyledi.

Özgür Özel, mazot ve gübre desteklemelerinin ödenmediğini anlatarak, Türkiye'de açlık sınırının 2 bin 9 lira, hane başına yoksulluk sınırının ise 6 bin 543 lira olduğunu kaydetti. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evine 2 bin 9 liranın altında para giren 1,5 milyon vatandaşımız; biz mi, Erdoğan mı doğru söylüyor 31 Martta değerlendirsin. Türk-İş'e göre bir eve 6 bin 543 liranın altında para giriyorsa, o aile yoksul. Nüfusun 20 milyondan fazlası yoksul. Tayyip Erdoğan, 'bunlar aç değil, yoksul değil' diyor ve sefalet edebiyatı yaptığımızı söylüyor. Eğer bu 20 milyon kişi halinden memnunsa, Erdoğan ve onun adaylarına 'devam' deyin. Ama bunun altında gelir alıyorsan, esnafı ve köylüyü azarlayarak savuşturmaya çalışan Erdoğan'a, 31 Martta hiç olmazsa sarı kartı gösterin. İktidar değişmeyecek ama hiç olmazsa bir kulağını çekmek lazım."

- "Tanzim satış, CHP'nin projesi "

Özel, tanzim satış noktaları ile iş başvurusu kuyruklarından fotoğrafları göstererek, "Bir Osmanlı tokadı varsa, 2019 yılında Türkiye'de bu kuyruklara mahkum bırakılanlar 31 Martta atacak. Bu kadar densizlik, haksızlık, hadsizlik olmaz." dedi.

Tanzim satışın CHP'nin projesi olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 82 milyon insan, 81 il, 7 bölge, bin 200'ün üzerinde ilçe, 20 binin üzerinde köy varken, sen oradaki çadırla kimin karnını doyuruyorsun? Tanzim satış bir projedir; herkesin ulaşabileceği yerlerde, süper marketlerle yapılan işin halk lehine aracısız, piyasayı dengelemek üzere ama esnafı, pazarcıyı mağdur etmeden, hatta ve hatta çiftçinin yüzünü güldüren uygulamalarla yapılan doğru, sosyal demokrat bir projedir. Bunlar çaresiz kaldılar, 'işin içinden nasıl çıkarız' dediler, o küfretmek için inceledikleri CHP tarihinde neler neler var, bir tanesi de tanzim satış. Bizim tanzim satışları, şirketleşmeye zorlayıp sonra özelleştirenler, şimdi gelmiş 'CHP çözüm önermiyor' diyor. Tanzim satışları, küfretmek için CHP sayfalarını çevirirken gördünüz."

- "Prompter'lar ayrı ayrı, kabloları saraya bağlı"

Cumhur İttifakı'nın söylemlerini eleştiren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Zehirli dil devam ediyor. Prompter'lar ayrı ayrı ama kabloları saraya bağlı. 'İllet' diyor birisi, 'zillet' diyor öbürü. Sarayın dili, tek merkezden üretilen iftiralar, Bahçeli ile Erdoğan'ı aynı yankı odasında buluşturdu. Geçmişteki bütün işbirliklerini CHP'ye mal etmek için 'FETÖ' diyor, 'PKK' diyor. CHP, PKK ve FETÖ ile ittifak yapıyormuş. Ne utanılacak bir şey. Terörle mücadelenin altın kuralı; terör örgütü, eylemi adından söz ettirmek için yapar. Bunlar 30 tane televizyonda günde 10'ar defa terör örgütü propagandası yapıyor. Ne güçlü, ne kudretli terör örgütleriymiş bunlar. İki lider, Türkiye'nin en kudretli beyleri ağızlarına sakız etmiş bunların reklamını yapıyor. Sayın Bahçeli, PKK ve FETÖ ile bir ittifak arıyorsan eğer, kendin oy vereceğin, Ankara'daki Cumhur İttifakı'nın adayı, Kayseri Belediye Başkanıyken yaptıkları ortada, kendi ağzında, arşivde olan, Pensilvanya ile sıkı ilişkilerin adayı Özhaseki'ye FETÖ boyutuyla bir bak. PKK boyutuyla da illa bir şey arıyorsan, 'İzmir'deki ülküdaşlarım oy versin' dediğin adam, PKK ile masaya oturan iktidarın Ekonomi Bakanıydı Zeybekci."

CHP'nin belediye başkan adaylarında FETÖ ve PKK bağlantısı bulunmadığını vurgulayan Özel, "82 milyona hizmet etmek, 55 milyonun oyunu almak istiyoruz. Kimseyi etnisitesine, mezhebine, inancına, partisine göre de şeytanlaştırmıyoruz. Sizi de galiba bu çatlatıyor. Göreceksiniz, kendi yarattığınız o korku duvarlarının altında kalacak, kendi çınlattığınız şeytanlaştıran söylemler, 31 Mart gecesi sizi sabaha kadar uyutmayacak." ifadelerini kullandı.

- "İşkembe-i kübradan sallıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerine yönelik açıklamalarına değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bülent Turan, vasiyeti kabul ediyor. 'O CHP, bu CHP değil.' O konuda kapı gibi mahkeme kararları var. İhtilalden uğradığımız zararı ispat ettiğimiz, CHP'yi siyaseten de mal mülk varlık olarak da kabul eden kapı gibi yargı kararları var. Esas hazin olan darbecilerin yaptığı işlere ve daha sonra hukukla ortadan kaldırılmış darbe hukukuna sığınan Bülent Turan. 12 Eylül darbesi kapattı bizi, sonra da kendimiz açıldık, mahkeme kararıyla da geri aldık. '12 Eylül, Atatürk'ün partisini ortadan kaldırmaya muktedir olmuştur.' diyor. Bunu iddia edebilen Bülent Turan, darbenin etinden, sütünden, yağından, tüyünden yararlanmaya çalışan bir siyasi anlayışın Meclisteki sözcüsüdür. Yazıklar olsun."

Özel, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş'un 3600 ek gösterge konusunda farklı açıklamalarda bulunduğunu savunarak, "Tek adam biliyor neyin ne olacağını. Bu beyefendilere sorulunca da fikir ve görüşleri bu kritik konularda alınmadığı için işkembe-i kübradan sallıyor." şeklinde konuştu.