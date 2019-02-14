Kastamonu'da İYİ Parti'den istifa
Bozkurt ilçesinde görevden alınan İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Mıh ile 15 kişi partiden istifa et
|14 Şubat 2019 15:40
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, görevden alınan İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Mıh ile Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi partiden istifa etti.
Mıh, parti binasında yaptığı açıklamada, birkaç gün önce kendisinin ve yönetiminin görevden alındığının kendilerine iletildiğini belirtti.
Bunun üzerine 16 kişi istifa kararı aldıklarını ifade eden Mıh, "Bazı kişiler asılsız iddialarda bulunarak, belediye başkan adaylığı konusunda ilçe yönetimimizi, il ve Genel Merkezimize şikayet ettiler. Bunun üzerine ben ve arkadaşlarım yönetimden alındık. Bu duruma sessiz kalmıyoruz ve üyelikten istifa ediyoruz." dedi.
Öte yandan yeni ilçe yönetimini kurma görevinin Genel Merkez tarafından Selim Güleryüz'e verildiği öğrenildi.
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