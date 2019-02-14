HDP ve CHP, bu ilde bağımsız adayı destekleyecek
|14 Şubat 2019 15:50
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HDP İl Başkanı Halil Akbaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak bu yıl farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini söyledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmadıklarını belirten Akbaş, bağımsız aday olan Cevheri'yi destekleyeceklerini belirtti.Akbaş, ilçelerde HDP'nin kendi adaylarıyla yarışacağını vurgulayarak, "Sabahattin Cevheri halk desteği ile AK Parti'li rakibinin karşısında yarışacak. Halk müthiş bir şekilde arkasında kenetlenmiş durumda." ifadesini kullandı.
CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da partisinin Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadığına değinerek, "CHP olarak Şanlıurfa'da, bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri'yi destekliyoruz. Cevheri'ye güveniyoruz. İlçelerde ise kendi adaylarımızı çıkaracağız." diye konuştu.
HDP, GAZİANTEP'TE DSP ADAYI DOĞAN'I DESTEKLEYECEK
HDP'nin, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyeceği bildirildi.
HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.
Gaziantep'te, parti olarak tercihlerini DSP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan'dan yana kullanacaklarını dile getiren Kılıç, Nizip ilçesinde ise Bedirhan Bayındır'la seçime gireceklerini açıkladı.
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