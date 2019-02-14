1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP ve CHP, bu ilde bağımsız adayı destekleyecek

HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi
 14 Şubat 2019 15:50
Yazdır
HDP ve CHP, bu ilde bağımsız adayı destekleyecek

HDP İl Başkanı Halil Akbaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak bu yıl farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmadıklarını belirten Akbaş, bağımsız aday olan Cevheri'yi destekleyeceklerini belirtti.Akbaş, ilçelerde HDP'nin kendi adaylarıyla yarışacağını vurgulayarak, "Sabahattin Cevheri halk desteği ile AK Parti'li rakibinin karşısında yarışacak. Halk müthiş bir şekilde arkasında kenetlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da partisinin Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadığına değinerek, "CHP olarak Şanlıurfa'da, bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri'yi destekliyoruz. Cevheri'ye güveniyoruz. İlçelerde ise kendi adaylarımızı çıkaracağız." diye konuştu.

HDP, GAZİANTEP'TE DSP ADAYI DOĞAN'I DESTEKLEYECEK

HDP'nin, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyeceği bildirildi.

HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.

Gaziantep'te, parti olarak tercihlerini DSP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Celal Doğan'dan yana kullanacaklarını dile getiren Kılıç, Nizip ilçesinde ise Bedirhan Bayındır'la seçime gireceklerini açıkladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Ben bu Bursa'ya aşığım
15 Şubat 2019 15:38		 Polisi ısıran HDP'li vekilin düşme anı
15 Şubat 2019 14:58
CHP, 23 nolu CBK için AYM'ye başvurdu
15 Şubat 2019 14:36		 Yıldırım: Yerel seçimler, hesaplaşma havasına doğru gidiyor
15 Şubat 2019 14:28
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
15 Şubat 2019 14:19		 Binali Yıldırım Haydarpaşa projesini açıkladı
15 Şubat 2019 14:03
Kılıçdaroğlu: Herkesin aynı primi yatırmaması gerekir
15 Şubat 2019 13:29		 Belediye başkan adaylarının sosyal medyada etkileşimleri
15 Şubat 2019 13:18
Akşener: Tencere her hükümeti sallar
15 Şubat 2019 12:58		 'Türkiye gelişiyor, büyüyor, birileri de bundan rahatsız oluyor'
15 Şubat 2019 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuyruk 2
sobanın yanındaki tuğla 2
karı koca kavgası 8
azer bülbül 1
nostalji 2
eski konulara ulaşamamak 1
Ozan arif 2
evde kalmaktan korkmayan erkek 3
halka tatlı 2
ipek böceği 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam