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Kırklareli Belediye Başkanı: CHP'nin yönetimine isyan ediyorum

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, "Zannettim ki CHP'yi yönetenler parti içinde demokrasiyi işletecekler. Böyle olmadığını gördük. CHP ile ilgili olumsuz bir değerlendirmem yok, CHP'nin yönetimine isyan ediyorum." dedi
 14 Şubat 2019 15:53
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Kırklareli Belediye Başkanı: CHP'nin yönetimine isyan ediyorum

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta 40 yıldan bu yana onurla, iradeyle, kararlılıkla, özveriyle, fedakarlıkla emek verdiği partisi CHP'den üzülerek istifa ettiğini belirtti.

Kendisini "koltuk sevdalısı" olarak değerlendirenlerin bu söylemlerinin doğru olmadığının altını çizen Kesimoğlu, "Eğer koltuk sevdam olsaydı, muhalefet yapmazdım. Bildiğiniz gibi 2004 yılında sayın Baykal'a karşı biz muhalefet hareketi yaptık. 2018 yılında da sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet ettik. Bu muhalefet anlayışımızı ortaya koyarken, demokrasiden ödün vermedik. Kendi koltuğumuzun sevdasında asla olmadık. Ülke sorunlarını kendi sorunlarımızın üstünde ve ötesinde gördük. İsimle değil, ilkeyle siyaset yaptık. Eğer ben koltuk sevdalısı olsaydım, seçime 6 ay kala Muharrem İnce'nin yanında yer almazdım. Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler, onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama gelinen noktada bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.

Kesimoğlu, kendisinin bazı CHP'liler gibi "kaçak dövüşmediğini", mertçe düşüncelerini ifade ettiğini vurguladı.

"Yakında CHP'ye kuruluş felsefesine uygun yöneticiler gelecek"

CHP ile ilgili olumsuz bir değerlendirmesi olmadığını parti yönetimine isyan ettiğini belirten Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Benim CHP'nin kimliği ile uzaktan ya da yakından olumsuz bir değerlendirmem yok ve olamaz da zaten. Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. CHP'liliğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü CHP'de açtım. Özenle korudum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o altı ok 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez. 2014 yılında da sayın Baykal'a muhalefet ederken 29 milletvekili vardı arkamda. O muhalif milletvekillerinden birinin ismi de sayın Kılıçdaroğlu'ydu.

O anlayışımızı biz ortaya koyduk ve hiç ödün vermedik. Benim CHP'liliğim ölene kadar devam edecektir. Bu kararı tanımadığım için CHP üyeliğinden istifa ettim. Ama aklımda, yüreğimde elbette her zaman CHP atacak. Yakın bir zamanda CHP'nin kuruluş felsefesine uygun Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği, gerçek anlamda sahip çıkacak yöneticiler gelecekler. Ben de yuvama büyük bir onurla gururla döneceğim."

Yaşadıklarını Muharrem İnce ile görüştüğünü de aktaran Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Buradayım, kenara çekilmeye niyetim yok. Önümüzdeki 5 yıl kaldığım hizmetlere yenilerini eklemek için varım. Muharrem bey, benim 20 yıllık arkadaşım siyasetten yol arkadaşım, yoldaşım, dostum. Kendisiyle de elbetteki görüştüm. O da aynı görüşü paylaştı, 'Halkın gücü, halkın görüşü elbette ki önemlidir. Sen seçimi al bize söz hakkı doğar, siz alın bakalım seçimi, Kesimoğlu'nu siz aday göstermediniz ama seçime girdi, seçimi aldı diyeyim ben de onların yüzüne vurmasını bilirim' dedi."

DSP'ye başvurduğu iddialarına ilişkin soruya da Kesimoğlu, başvurusunun olmadığı yönünde cevap verdi.

Özgün Tiran-Ufuk Ertop
Anadolu Ajansı
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