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'2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısını açtık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayan işverenlerimiz sayesinde 2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısını açtık." dedi
 14 Şubat 2019 15:56
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'2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısını açtık'

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubuna ait fabrikayı ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, fabrika yöneticileri ve işçilerle bir araya geldi.

Ziyaretinde konuşan Selçuk, işçilerle, işverenlerle, emekçilerle Türkiye'yi inşa ettiklerini, 16 yıldır ekonomide, ticarette, üretimde AK Parti hükümetlerinin yeni yollar açtığını söyledi.

İşçilerin haklarını korumayı her zaman önemsediklerini ve sanayide yeni teknolojileri hayata geçirdiklerini anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki bütün başarıların arkasında sizin gibi çalışan, emek veren insanlarımız var. Ülkemiz sizler sayesinde büyüyor, sizler sayesinde gelişiyor, bu yüzden de emeğin, alın terinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. İşçimiz ve işverenimiz arasındaki dayanışmayı önemsedik, onların arasındaki dayanışmayı tesis etmek için de elimizden geldiğince gayret gösterdik. Toplumsal barışın temelinde adaleti sağlamak var. Çalışanlarımız ve işverenlerimiz adaletin tesis edildiğini gördükçe işlerine daha fazla sarılıyorlar. İşçilerimiz, işinin hakkını verecek, işinin sorumluluğunu yerine getirecek, işverenlerimiz de işlerinin hakkını verecek, sorumluluklarını ifa edecekler. Böylelikle çalışma barışına, toplumsal barışa kavuşacağımıza inanıyoruz. Biz de bu inançla hakkı olana hakkını teslim ederek, adalet duygusunu daha da güçlendirerek ülkemizi geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz."

Asgari ücretin belirlenmesinde toplumsal barışın sağlanmasının bir örneğini sergilediklerini dile getiren Bakan Selçuk, hem işçiler hem de işverenler arasında 16 yılda dördüncü kez asgari ücretin uzlaşıyla belirlendiğini vurguladı.

İstihdam seferberliği

Türkiye'nin 2023 Vizyonu doğrultusunda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi olduğunu hatırlatan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah satın alma paritesine göre ülkemizi 13'üncü sıradan 12'nci sıraya yükselteceğiz. Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyada birçok ülke 2007'den sonra küresel krizin yıkıcı etkileriyle istihdam kayıpları yaşarken biz yaşamadık, aksine yaklaşık 8 milyon kişiye istihdam sağladık. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı ve üretimi teşvik ederek yaptık. İnşallah bu dönemde de istihdamı daha da artıracağız. Daha çok işçi, emekçi kardeşimize imkanlar sağlayacağız.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmayan işverenlerimiz sayesinde 2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısını açtık. İstihdam seferberliği tüm hızıyla devam etmekte. Seferberliğimiz doğrultusunda sunduğumuz istihdam teşvikleri dahil, bakanlık olarak 17 tane farklı teşvikimiz var. Bu kapsamda 1,7 milyona yakın işverenimizle 11 milyondan fazla sigortalımıza destek veriyoruz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından beri de yaklaşık 150 milyar liralık teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık."

İşveren ve işçiler arasındaki dayanışmaya yönelik çalışmaların ekonomik anlamda yansımalarını da gördüklerini kaydeden Selçuk, "Tüm bu süreçte en büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hak ediyor. Üreten, gelişen, büyüyen bir Türkiye için özveriyle çalışacağımıza, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bunu da işçimizle, işverenimizle, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yapacağız." ifadesini kullandı.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Selçuk'a eşarp üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün resmedildiği bir tablo hediye etti.

Daha sonra Bakan Selçuk, İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasında şehit olan Astsubay İlyas Kaya'nın ailesinin Işıklar Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İsmail Özdemir, Deniz Açık
Anadolu Ajansı
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