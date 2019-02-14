Profesörü 'Peygamber torunuyum' diye kandırmış!

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16'ncı yapılan duruşmaya sanık Fadıl Akgündüz, koltuk değnekleriyle geldi. 150 civarında müşteki duruşma salonunda ve dışında hazır bulundu. 27 müşteki ifade verdi.

"BİR MÜSLÜMANIN PEYGAMBERİ İSTİSMAR EDECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Müştekiler arasında yer alan kardiyoloji uzmanı Prof Dr. Ali Bayram, Caprice Gold'dan kendine ait arsa ve yazlığa karşılık 825 bin lira karşılığında 4 adet devre mülk aldığını, 16 ay boyunca da kendisine kira geliri ödemesi yapıldığını anlattı. Fadıl Akgündüz ile yüz yüze görüştüğünü anlatan tıp profesörü, "40 yıllık hekimim, herkesin sorduğu şu soru altında eziliyorum. Fadıl Akgündüz'ün 'peygamber torunuyum' demesine inanmakla hata yaptım. Bir müslümanın peygamberi istismar edeceğini hiç düşünmemiştim" dedi.

Profesör Ali Bayram, Fadıl Akgündüz tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı.

MÜŞTEKİLERE MALİYEDEN CEZA GELDİ

Profesör Dr. Ali Bayram, ayrıca sözleşme yaptıkları dönemde şirketin gösterdiği kişilere vekalet verdiğini, bu kişilerin de o dönem 825 bin lira olan arsa ve yazlığı tapuda 80 lira yani 'bin kat' düşük göstererek satış yaptıklarını söyledi. Bayram; bu durumu araştıran maliyecilerin yapılan usulsüzlüğü belirleyerek satışı kendisinin yapmamasına rağmen şahsına ceza geldiğini anlattı. Bazı müştekiler de aynı şekilde maliyeden ceza geldiğini söyledi.

"BİLİRKİŞİLER BU DOSYAYI ALMAK İSTEMİYOR"

Müşteki beyanlarına karşı cevabı sorulan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Salih Obut ise suçlamalar için 'Bir diyeceğimiz yok' dediler. Daha sonra söz alan müşteki avukatları, Fadıl Akgündüz'ün mağduriyetleri gidermek için tahliye edildiğini, ancak sanığın mal kaçırmaya çalıştığını iddia ederek yeniden tutuklanmasını talep ettiler. Dosyaların çokluğu nedeniyle bilirkişilerin bu dava dosyasını almadığını belirten avukatlar, sanığın hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak incelenmeye alınmasını talep ettiler.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, avukatların tutuklama talebinini bir kez daha reddetti. Yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden rapor aldırılmasına karar verilerek duruşma ertelendi. Sanıklar, duruşma salonunun arka kapısından ayrıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.