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'Koalisyonlar ortamına Türkiye'yi götürmek isteyenler var'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda birtakım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var
 14 Şubat 2019 16:13
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'Koalisyonlar ortamına Türkiye'yi götürmek isteyenler var'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda birtakım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kırşehir Valiliğini ziyaret ederek Vali İbrahim Akın'dan kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kırşehir Belediyesine geçen Pakdemirli'ye, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından brifing verildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında partililere de hitap eden Pakdemirli, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebali gibi her türlü zenginliği ve güzelliği olan Kırşehir'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, 15-20 yıl önce geldiği şehrin büyük bir değişim yaşadığını gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin seçim sürecinde olduğuna işaret eden Pakdemirli, AK Parti iktidarının devamına ihtiyaç olduğunu söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Neden AK Parti ve neden bunların devamı gerekiyor? 70'li yılları hatırlayalım. Temel ihtiyaç olarak neyimiz varsa bakkallarda marketlerde her yerde kuyruk vardı. Bugün bizim iki dakikalık kuyruklara laf ediyorlar, onlar her şeyi kuyrukta satıyorlardı. Kuyrukta tane ile satıyorlardı. Otomobilinize bir depo benzin alabilmek için akşam sıraya girip sabaha kadar sıra bekliyordunuz. Türkiye'yi bu hale getirmişlerdi. Türkiye aslında kaynak yoksunu bir ülke değildir. Ama koalisyonlar ülkeye yaramıyordu. 80'li yıllarla beraber Özal ile birlikte Türkiye bir atılıma girdi. Bu atılım sayesinde Türkiye 80'li yıllarda ortalama yüzde 5 büyüdü. 90'lı yıllara geldiğimizde yine Türkiye koalisyon ağına düştü. 2000'li yıllara kadar Türkiye maalesef güzel ve aydınlık günleri göremedi."

Pakdemirli, Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, halkın derdini dert edinen, halka hizmet etmeyi şiar edinmiş bir partinin iktidara geldiğini ve büyük hizmetlere imza attığını anlattı.

Türkiye'nin koalisyon çıkarmayacak bir sisteme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bunu, Özal da Demirel de istiyordu. Geçmişte bir çok liderin de istediği bir şeydi. Koalisyon çıkmaması ve işlerin daha iyi yürümesi, her şey için yasa çıkmaması, bazı şeylerin kararnamelerle yürümesi gerekiyordu. Bu sistem de sizlerin teveccühleriyle geldi. Bu seçimlere giderken de bu sistemin tasdikini vatandaş olarak bizim yapmamız gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda bir takım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak, tekrar parlamenter sisteme geri döndürmek, tekrar koalisyonlar ortamına Türkiye'yi geri götürmek isteyenler var. Bizim istikrar için en az bir beş yıl daha, bir beş yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyacımız var. Bunun için geçmiş seçimlerde aldığımız oyların hep ötesini, bir oy fazla alarak mutlaka daha fazla oy almamız gerekiyor. Bunun için de daha çok çalışmamız gerekiyor."

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ve ülkeye yönelik ekonomik saldırı olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türkiye'nin bu kadar istikrarsızlaştırılmak istenmesine rağmen son 5 yılda çok güzel bir imtihan verdiğini aktardı.

Vatandaşın da her zaman demokrasinin yanında olduğunu belirten Pakdemirli, "Gezi olaylarını, 17/25 yargı darbesini, darbe girişimini geçtik. En son ağustos ayında ekonomik bir darbeyi geçtik. Bundan sonra önümüzdeki sınav seçim. Bu seçim hakikaten çok önemli. Sadece belediye seçimi değil, sistemin devamı, demokrasinin devamı ve son 100 yılda yapmış olduğumuz kazanımların, AK Parti iktidarının, Cumhuriyet sisteminin devamı için bu seçim çok önemli. Bunun yanında AK Parti belediyeciliğinin devamı için de önemli." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin ziyaretlerine AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan ve diğer yetkililer eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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