Yaşanan gerginlik sonrası bebeğini polislerin üzerine altmaya kalktı
Mahkeme sonrasında yaşanan gerginlik sırasında öfkeli kadın bebeğini polislerin üzerine atmaya çalıştı
|14 Şubat 2019 16:28
|Yazdır
Ankara'nın Sincan İlçesinde bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede akıl olmaz bir olay yaşandı.
Yaşanan gerginlik sırasında bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı. Alınan bilgiye göre, Sincan Adliyesinde mahkeme sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Araya polis girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Bu sırada bir kadın kucağındaki bebeğini polislerin üzerine fırlatmak istedi.
Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25
|İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
|Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49
|KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
|Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38
|Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
|İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18
|TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
|Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58
|Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
15 Şubat 2019 13:55