Beyoğlu'nda 42 toplanma alanı belirlendi
İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi ve AFAD, Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi
|14 Şubat 2019 16:41
|Yazdır
Beyoğlu Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Beyoğlu'nda 42 noktayı Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak belirledi.
Beyoğlu Belediyesinden alınan bilgiye göre, belediye ile AFAD ekipleri yapılan çalışmalar ardından ilçe genelinde 42 noktayı Afet ve Acil Durum Alanı olarak tespit etti.
Ekipler, başta Taksim Meydanı olmak üzere belirledikleri toplanma alanlarına bilgilendirme amaçlı tabelalar koydu.
Vatandaşlar en yakın toplanma alanlarına, e-devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabiliyor.
Hikmet Faruk Başer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadıköy'de inşaat alanında yangın
15 Şubat 2019 15:25
|İstanbullular geçen yıl en çok bunları tüketti
15 Şubat 2019 14:59
|Siirt'te 23 köy yolu ulaşıma kapandı
15 Şubat 2019 14:49
|KDK'den 'uyuz' başvurusuna dostane çözüm
15 Şubat 2019 14:47
|Besicilerin hayatı 12 ay naylon çadırda geçiyor
15 Şubat 2019 14:38
|Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'beyaz gelincik' görüntülendi
15 Şubat 2019 14:36
|İki ayağı ve bir kolu kesildi yine sigaradan vazgeçmedi
15 Şubat 2019 14:18
|TUS ve STS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Şubat 2019 14:09
|Sultangazi'de kolonları çatlayan binada tedirgin yaşam
15 Şubat 2019 13:58
|Avcılar'da toprak kayması: 1 işçi yaralı
15 Şubat 2019 13:55