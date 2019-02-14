Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Interpol'ün aradığı katil zanlısı Konya'da yakalandı
Almanya'da 7 yıl önce 4 Rus vatandaşını öldürdüğü gerekçesiyle Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından aranan şüpheli, Konya polisi tarafından yakalandı
|14 Şubat 2019 17:01
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Ali Tecim (35) 2012 yılında aralarında husumet bulunan 4 Rus vatandaşını Almaya'da öldürdü. Şahıs olaydan sonra Almanya'dan kaçarak izini kaybettirdi.
Cinayet zanlısı şahıs hakkında Interpol kırmızı bülten çıkardı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısının merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Polis şahsı yaptığı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
İfadesinde, "Ruslarla husumetimiz vardı, öldürdüm" dediği ileri sürülen Ali Tecim polisteki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üç kızın suç dosyası parmak ısırttı!
15 Şubat 2019 15:33
|Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
15 Şubat 2019 15:28
|Yol vermedin tartışması, meydan kavgasına dönüştü!
15 Şubat 2019 14:14
|Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak isterken yakalandı
15 Şubat 2019 13:46
|Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin lira alan 4 şahsa gözaltı
15 Şubat 2019 12:41
|Şişli Belediyesi'nde yangın
15 Şubat 2019 12:31
|Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
15 Şubat 2019 12:19
|Kastamonu'da sahte para operasyonu: 18 şüpheliden 12'si tutuklandı
15 Şubat 2019 12:06
|TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
15 Şubat 2019 11:44
|Başkent'te terörden 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
15 Şubat 2019 10:11