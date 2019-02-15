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Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?

Yargı; "Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir." dedi.
 15 Şubat 2019 12:00
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Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?

"Teknik öğretmenlerle ilgili önemli Danıştay kararı" haberimizde yer verdiğimiz üzere Danıştay 11. Dairesi, yapılan değerlendirmede, koordinatör öğretmenlere ders görevi karşılığında aylığını almak amacıyla işletmelere ve atölyelere giderek öğretmenlere nazaran fazladan masraf yapmaları, emek ve zaman harcamaları nedeniyle, bu eğitimin ek ders kapsamından çıkarılarak yüz yüze eğitim kapsamına alınmasının hukuka uygun olmayacağı belirtilmiş ve bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (n) bendinde yer alan "ders görevi ile" düzenlemesi ile 5. maddesi ile "Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Bu Danıştay kararı üzerine idare dilekçe vererek yürütmesi durdurulan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı 03.07.2017 tarihinden itibaren, ödenmeyen ek ders ücretlerinin ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada; Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin 2018/897 E., 2018/2699 K. sayılı ve 28.12.2018 tarihli kararında, her ne kadar davalı idare tarafından, söz konusu yargı kararının Bakanlığa tebliğ tarihi olan 27.12.2017 tarihinden itibaren ek ders ödemesinin yapıldığı, ancak belirtilen tarihler arasında, yani yürütmesi durdurulan düzenlemenin Remi Gazete'de yayımlandığı 03.07.2017 tarihi ile ilgili yargı kararının Bakanlığa tebliğ tarihi olan 27.12.2017 tarihleri arasında, ek ders ödemesi yapılamayacağı ileri sürülmekte ise de, yürütmesi durdurulmuş düzenleyici işlemin tesis edildiği tarihe kadar geri gidilerek, o işlem tesis edilmemiş olsaydı nasıl bir hukuki durum oluşacaksa, idarece o durumun iade edilmesinin zorunlu olduğu, bunun aksine bir durumun Anayasa ile güvence altına alınan Angarya yasağına aykırı olacağı belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, karar verilmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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